Манчини прокомментировал шансы «Сампдории» на спасение

Итальянская «Сампдория» отчаянно сражается за спасение места в высшей лиге итальянского футбола, и бывший игрок клуба Роберто Манчини, игравший с ним в финале Лиги чемпионов в 1992 году, прокомментировал ситуацию Он верит в то, что Деян Станкович, сербский наставник команды, делает все возможное для успеха.

- Я очень расстроен видеть то, что происходит с «Сампдорией». Вижу, что все ребята стараются сделать все возможное, радует и то, что не ослабевает поддержка фанов. Деян Станкович делает все возможное, хотя команда находится в очень сложной ситуации, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.