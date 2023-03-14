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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: «18 очков отрыва - позор для преследователей «Наполи»

14 Марта 2023 • 08:51 Комментировать

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро высказался о чемпионской гонке в Серии А.

«Это какая-то катастрофа. 18 очков отрыва «Наполи» - позор для преследователей команды Спаллетти. Больше всех меня огорчает «Милан». Они добились хорошего результата в Лиге чемпионов, но в чемпионате могли выступить намного лучше», - передает слова Каннаваро Il Mattino.

По итогам 26 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 68 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Интер» (50), а тройку лидеров замыкает римский «Лацио» (49). Далее расположились «Милан» и «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Наполи
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