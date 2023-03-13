«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Рафаэлом Леау - действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до средины 2024 года. Впрочем, переговоры с 23-летним португальцем проходят тяжело. Как сообщает TodoFichajes, Леау поставил «россонери» три условия.

Во-первых, Рафаэл Леау хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой в 7,5 миллиона евро. Во-вторых, португалец хочет, чтобы в новом договоре были прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро за определённое количество голов. В-третьих, Леау хочет, чтобы «Милан» погасил его долг за разрыв контракта перед «Спортингом» в размере 16,5 миллиона евро.