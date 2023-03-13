​Погба извинился перед фанатами за отказ раздать автографы

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не захотел раздавать автографы болельщикам клуба. При этом французский футболист извинился перед собравшимися фанатами, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Ромео Агрести.

Вероятно, Поль Погба находился не в духе из-за очередной травмы, которую он получил на днях. Француз повредил приводящую мышцу и снова оказался в лазарете. При этом Погба только недавно восстановился от травмы. В этом сезоне футболист провёл за «старую синьору» только два матча.

Напомним, что в воскресенье «Ювентус» обыграл на своём поле «Сампдорию» в календарном матче Серии А со счётом 4:2.