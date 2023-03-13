«Ювентус» примет решение по Погба в конце сезона

Французский хавбек Поль Погба получил очередное повреждение и снова угодил в лазарет туринского «Ювентуса». Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабиана делла Валле, из-за травмы полузащитник не сможет играть около месяца.

Руководство «старой синьоры» крайне недовольно высокой травматичностью хавбека и постепенно разочаровывается в его трансфере. По окончании сезона в «Ювентусе» обсудят будущее Погба. Не исключено, что француз покинет туринскую команду.

Поль вернулся в «Ювентус» и «МЮ» летом 2022 года. Из-за травм он принял участие всего в двух матчах за туринский коллектив.