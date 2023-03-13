​Мората выбирает между двумя топ-клубами

Альваро Мората нынче не является твёрдым игроком основы, и он наверняка покинет «Атлетико» летом. Как сообщает TodoFichajes, 30-летний испанский форвард выбирает между двумя топ-клубами. Так, Мората может вернуться в «Ювентус» или отправиться в «Барселону». Каталонцы интересовались Моратой в январе прошлого года и могут возобновить интерес.

«Атлетико» будет готов продать Альваро Морату в ближайшее трансферное окно примерно за 20 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората провёл за «Атлетико» 33 матча. В них форвард забил 11 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.