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Чемпионат Италии. Серия А

​Мората выбирает между двумя топ-клубами

13 Марта 2023 • 12:48 Комментировать

Альваро Мората нынче не является твёрдым игроком основы, и он наверняка покинет «Атлетико» летом. Как сообщает TodoFichajes, 30-летний испанский форвард выбирает между двумя топ-клубами. Так, Мората может вернуться в «Ювентус» или отправиться в «Барселону». Каталонцы интересовались Моратой в январе прошлого года и могут возобновить интерес.

«Атлетико» будет готов продать Альваро Морату в ближайшее трансферное окно примерно за 20 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората провёл за «Атлетико» 33 матча. В них форвард забил 11 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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