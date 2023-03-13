Гризманн рассказал, что думает о Жиру

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о соотечественнике Оливье Жиру, ныне выступающем за итальянский «Милан».

«Где бы Жиру ни играл, он всегда забивал голы и выигрывал трофеи. Это лишний раз доказывает, что Оливье – исключительный девятый номер», - передает слова Гризманна Telefoot.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. На счету 36-летнего нападающего 53 гола в 120 поединках.

Оливье защищает цвета «россонери» с июля 2021 года. Срок действующего трудового соглашения француза с миланским топ-клубом истекает по окончании текущего сезона.