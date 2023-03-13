Мостовой дал прогноз на матч «Милан» - «Салернитана»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке чемпионата Италии между «Миланом» и «Салернитаной».

«Особой интриги ждать не стоит, принимающая сторона имеет колоссальное преимущество над противником и находится значительно ближе к победе. Гости уступят и не сумеют отличиться», - передает слова Мостового Vseprosport.ru.

Встреча между «Миланом» и «Салернитаной» состоится сегодня, 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.