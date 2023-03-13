Камоцци: «Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался относительно игры российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Миранчук в этом сезоне полностью раскрылся в Серии А. Он показывает отличную игру. Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице. Алексей - лидер команды», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 22 поединках за туринский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В настоящий момент «Торино» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.