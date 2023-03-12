«Фиорентина» обыграла «Кремонезе», «Верона» и «Монца» поделили очки

Подошли к концу некоторые матчи 26-го тура Серии А. «Фиорентина» гостила у «Кремонезе» и не оставила аутсайдеру ни одного шанса, победив со счетом 2:0. Это третья подряд виктория «фиалок». Голы Роландо Мандрагоры и Артура Кабрала вывели их на 11-е место.
В параллельном противостоянии «Верона» принимала «Монцу». Встреча получилась более-менее равной и завершилась вничью 1:1. В начале второго тайма соперники обменялись голевыми ударами Симоне Верди и Стефано Сенси.
«Монца» идет на 12-м месте, соперник - 18-й.
Протокол игры
|27'Мандрагора Роландо (0:1)
|50'Кабрал Артур (0:2)
Карнесекки Марко•Феррари Алекс• 52'Бьянкетти Маттео•Васкес Хоан•Серникола Леонардо54' (Окереке Давид (54') •Пикель Шарль78' (Мейте Суалихо (78') •Гальдамес Пабло78' (Гильоне Паоло (78') •Бенасси Марко•Валери Эмануэле•Цаджу Франк60' (Буонаюто Кристиан (60') •Дессерс Сириль60' (Чофани Даниэль (60')
Сиригу Сальваторе•Додо Домилсон77' (Венути Лоренцо (77') •Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо 55'84' (Дункан Альфред (84') •Иконе Жонатан67' (Йович Лука (67') •Барак Антонин•Сапонара Риккардо46' (Брекало Йосип (46') • 60'Кабрал Артур67' (Гонсалес Николас (67')
12 марта. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
Протокол игры
|(1:0) Верди Симоне 51'
|55' Сенси Стефано (1:1)
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Маньяни Джанджакомо 46' ( Хуан Кабаль ( 46') • Коппола Диего • 57'Фараони Марко 62' ( Депаоли Фабио ( 62') • Лазович Дарко • Тамез Адриен • Дуда Ондрей • 63'Каллон Яя 46' ( Дойг Джош ( 46') • Верди Симоне 76' ( Велозу Мигель ( 76') • Гайч Адольфо 68' ( Джурич Милан II ( 68')
Запасные: Берарди Алессандро • Терраччано Филиппо • Перилли Симоне • Зефёйк Дейовайсио • Браф Джейден • Абильдгор Оливер
Ди Грегорио Микеле • Иццо Армандо • Мари Пабло • Кальдирола Лука • Биринделли Самуэле 46' ( Мачин Хосе ( 46') • Аугусто Карлос • Сенси Стефано 75' ( Колпани Андреа ( 75') • Пессина Маттео • Чиурриа Патрик • Капрари Джанлука 82' ( Валоти Матиа ( 82') • Петанья Андреа
12 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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