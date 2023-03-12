«Фиорентина» обыграла «Кремонезе», «Верона» и «Монца» поделили очки

Подошли к концу некоторые матчи 26-го тура Серии А. «Фиорентина» гостила у «Кремонезе» и не оставила аутсайдеру ни одного шанса, победив со счетом 2:0. Это третья подряд виктория «фиалок». Голы Роландо Мандрагоры и Артура Кабрала вывели их на 11-е место.

В параллельном противостоянии «Верона» принимала «Монцу». Встреча получилась более-менее равной и завершилась вничью 1:1. В начале второго тайма соперники обменялись голевыми ударами Симоне Верди и Стефано Сенси.

«Монца» идет на 12-м месте, соперник - 18-й.