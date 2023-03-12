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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» обыграла «Кремонезе», «Верона» и «Монца» поделили очки

12 Марта 2023 • 19:15 Комментировать
Верона
1:1
Монца
окончен

Подошли к концу некоторые матчи 26-го тура Серии А. «Фиорентина» гостила у «Кремонезе» и не оставила аутсайдеру ни одного шанса, победив со счетом 2:0. Это третья подряд виктория «фиалок». Голы Роландо Мандрагоры и Артура Кабрала вывели их на 11-е место.

В параллельном противостоянии «Верона» принимала «Монцу». Встреча получилась более-менее равной и завершилась вничью 1:1. В начале второго тайма соперники обменялись голевыми ударами Симоне Верди и Стефано Сенси.

«Монца» идет на 12-м месте, соперник - 18-й.

Протокол игры  
Кремонезе0:2Фиорентина
  27'Мандрагора Роландо (0:1)
  50'Кабрал Артур (0:2)
Карнесекки МаркоФеррари Алекс  52'Бьянкетти МаттеоВаскес ХоанСерникола Леонардо 54' (Окереке Давид ( 54') Пикель Шарль 78' (Мейте Суалихо ( 78') Гальдамес Пабло 78' (Гильоне Паоло ( 78') Бенасси МаркоВалери ЭмануэлеЦаджу Франк 60' (Буонаюто Кристиан ( 60') Дессерс Сириль 60' (Чофани Даниэль ( 60')
Запасные: Кастаньетти МикелеАкелла КристианЛочошвили ЛукаКвальята ДжакомоСарр МухамадуАфена-Гьян ФеликсСаро Джанлука
Сиригу СальватореДодо Домилсон 77' (Венути Лоренцо ( 77') Миленкович НиколаМартинес Лукас IIБираги КристианоАмрабат СофьянМандрагора Роландо  55' 84' (Дункан Альфред ( 84') Иконе Жонатан 67' (Йович Лука ( 67') Барак АнтонинСапонара Риккардо 46' (Брекало Йосип ( 46'  60') Кабрал Артур 67' (Гонсалес Николас ( 67')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаКуаме КристианРоша Игор IIБонавентура ДжакомоСоттиль РикардоБьянко АлессандроКастровилли Гаэтано
12 марта. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
Протокол игры 
Верона1:1Монца
(1:0) Верди Симоне 51'  
  55' Сенси Стефано (1:1)
Монтипо Лоренцо  Давидович Павел  Маньяни Джанджакомо   46' (Хуан Кабаль (   46' Коппола Диего   57'  Фараони Марко   62' (Депаоли Фабио (   62' Лазович Дарко  Тамез Адриен  Дуда Ондрей   63'  Каллон Яя   46' (Дойг Джош (   46' Верди Симоне   76' (Велозу Мигель (   76' Гайч Адольфо   68' (Джурич Милан II (   68')
Запасные: Берарди Алессандро  Терраччано Филиппо  Перилли Симоне  Зефёйк Дейовайсио  Браф Джейден  Абильдгор Оливер
Ди Грегорио Микеле  Иццо Армандо  Мари Пабло  Кальдирола Лука  Биринделли Самуэле   46' (Мачин Хосе (   46' Аугусто Карлос  Сенси Стефано   75' (Колпани Андреа (   75' Пессина Маттео  Чиурриа Патрик  Капрари Джанлука   82' (Валоти Матиа (   82' Петанья Андреа
Запасные: Гюткьяр Кристиан  Соррентино Алессандро  Барберис Андреа  Карбони Франко  Раноккья Филиппо  Виньято Самуэле  Антов Валентин  Краньо Алессио  Д'Аллесандро Марко  Донати Джулио
 12 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Фиорентина Кремонезе Монца
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