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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери не по душе Лукаку: «Я бы показал класс в этом «Интере»

12 Марта 2023 • 18:26 Комментировать

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери признался, что не особо впечатлен выступлениями «Интера», который в пятницу вновь проиграл - на сей раз «Специи». Он считает, что Ромелу Лукаку плохо завершает атаки и транжирит много моментов.

- «Интер» создает по десять моментов за матч, есть Дюмфриз, который подает, Димарко, Барелла, они предоставляют мячи. Если бы я играл в нынешнем «Интере», то забивал бы в каждом матче, даже по два гола. Я согласился бы на меньший контракт, но на большие бонусы за голы, потому что становился бы лучшим бомбардиром каждый год. «Интер» создает, есть Брозович, Мхитарян, Чалханоглу, Лукаку да, забил «Порту», но этого мало, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Вьери Ромелу Лукаку Рубрика Интересное про футбол
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