Результативная передача Алексея Миранчука помогла «Торино» переиграть «Лечче»

Матч 26-го тура Серии А между «Лечче» и «Торино» получился боевым с небольшим количеством ударов по воротам. Тем не менее, голы были и не один. В середине первого тайма гости выдали голевой дуплет. После подачи Алексея Миранчука Вилфред Синго от угла вратарской пробил в цель. А вскоре Антонио Санабрия замкнул прострел к воротам от лицевой линии.
«Торино» побеждает во втором поединке подряд и выходит на седьмое место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|20'Синго Вилфред (0:1)
|23'Санабрия Антонио (0:2)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Блен Алексис•Юлманд Мортен 44'53' (Мале Юссеф (53') •Гонсалес Джоан 28'77' (Банда Ламек (77') •Стрефецца Габриэль 33'87' (Перссон Йоэль (87') •Сисей Ассан46' (Уден Реми (46') •Ди Франческо Федерико46' (Коломбо Лоренцо (46')
Милинкович-Савич Ваня• 33'Гравильон Эндрю82' (Адопо Ндари (82') •Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро• 29'Синго Вилфред60' (Эйна Ола (60') •Родригес Рикардо78' (Войвода Мергим (78') •Линетти Кароль59' (Риччи Самуэле (59') •Илич Иван• 33'Миранчук Алексей82' (Джиджи Коффи (82') •Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
12 марта. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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