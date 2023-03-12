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Чемпионат Италии. Серия А

Результативная передача Алексея Миранчука помогла «Торино» переиграть «Лечче»

12 Марта 2023 • 16:29 Комментировать
Лечче
0:2
Торино
окончен

Матч 26-го тура Серии А между «Лечче» и «Торино» получился боевым с небольшим количеством ударов по воротам. Тем не менее, голы были и не один. В середине первого тайма гости выдали голевой дуплет. После подачи Алексея Миранчука Вилфред Синго от угла вратарской пробил в цель. А вскоре Антонио Санабрия замкнул прострел к воротам от лицевой линии.

«Торино» побеждает во втором поединке подряд и выходит на седьмое место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Лечче0:2Торино
  20'Синго Вилфред (0:1)
  23'Санабрия Антонио (0:2)
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноБлен АлексисЮлманд Мортен  44' 53' (Мале Юссеф ( 53') Гонсалес Джоан  28' 77' (Банда Ламек ( 77') Стрефецца Габриэль  33' 87' (Перссон Йоэль ( 87') Сисей Ассан 46' (Уден Реми ( 46') Ди Франческо Федерико 46' (Коломбо Лоренцо ( 46')
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсКассандро ТоммазоТуиа АлессандроРоманьоли СимонеПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
Милинкович-Савич Ваня  33'Гравильон Эндрю 82' (Адопо Ндари ( 82') Шуурс ПеррБуонджорно Алессандро  29'Синго Вилфред 60' (Эйна Ола ( 60') Родригес Рикардо 78' (Войвода Мергим ( 78') Линетти Кароль 59' (Риччи Самуэле ( 59') Илич Иван  33'Миранчук Алексей 82' (Джиджи Коффи ( 82') Радоньич НеманьяСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоAnge N'Guessan
12 марта. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Торино Лечче Алексей Миранчук
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