Результативная передача Алексея Миранчука помогла «Торино» переиграть «Лечче»

Матч 26-го тура Серии А между «Лечче» и «Торино» получился боевым с небольшим количеством ударов по воротам. Тем не менее, голы были и не один. В середине первого тайма гости выдали голевой дуплет. После подачи Алексея Миранчука Вилфред Синго от угла вратарской пробил в цель. А вскоре Антонио Санабрия замкнул прострел к воротам от лицевой линии.

«Торино» побеждает во втором поединке подряд и выходит на седьмое место, соперник - 15-й.