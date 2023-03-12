​Миранчук отдал голевой пас в матче «Торино»

В воскресенье «Торино» проводит гостевой матч Серии А против «Лечче». К средине первого тайма «быкам» удалось забить два гола. В первом взятии ворот соперника поучаствовал российский полузащитник Алексей Миранчук. Футболист выступил ассистентом для Вилфреда Синго, открывшего счёт.

Теперь на счету Алексея Миранчука четыре гола и пять голевых передач в 20 матчах текущего чемпионата Италии.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Лечче» и «Торино» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Алексей Миранчук играет за «Торино» в аренде. Права на 27-летнего игрока принадлежат «Аталанте».