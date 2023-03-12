​Сарри: «После поражения от АЗ жена сказала: «Ты проиграл, пора подстричься»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о реакции своей супруги на поражение команды от АЗ в Лиге конференций (1:2).

«Жена просила меня подстричься, а я просто говорил ей, что не могу этого сделать, потому что мы побеждаем матч за матчем. После того, как мы проиграли АЗ, я пришёл домой, и жена сказала: «Ты проиграл, пора подстричься», - рассказал Сарри журналистам.

На текущую минуту «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу команда Маурицио Сарри разошлась миром с «Болоньей» (0:0).

В четверг, 16 марта, «Лацио» проведёт ответный матч против АЗ на выезде.