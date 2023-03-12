​Джеко может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий Эдин Джеко может сменить «Интер» на клуб МЛС. Как сообщает TodoFichajes, видеть боснийца в своих рядах хочет «Интер Майами».

Действующий контракт 36-летнего Эдина Джеко с «Интером» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Таким образом, летом боснийский футболист может обрести статус свободного агента.

В сезоне 2022/2023 Эдин Джеко провёл за «Интер» 36 матчей. В них форвард записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Интер» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.