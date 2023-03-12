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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

12 Марта 2023 • 14:00 Комментировать
Лечче
0:1
Торино
1 2.90 X 2.65 2 3.05
1-й тайм

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Лечче» принимает «Торино».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Лечче - Торино

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Протокол игры  
Лечче0:1Торино
 20'Синго Вилфред (0:1)
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноБлен АлексисЮлманд МортенГонсалес ДжоанСтрефецца ГабриэльСисей АссанДи Франческо Федерико
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсБанда ЛамекКоломбо ЛоренцоПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроРоманьоли СимонеПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроМале ЮссефХельгасон ТорирАскилдсен КристофферУден Реми
Милинкович-Савич ВаняГравильон ЭндрюШуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго ВилфредРодригес РикардоЛинетти КарольИлич ИванМиранчук АлексейРадоньич НеманьяСанабрия Антонио
Запасные: Риччи СамуэлеГинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанВойвода МергимДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроДжиджи КоффиФиоренца МаттеоАдопо НдариЭйна ОлаAnge N'Guessan
12 марта. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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ЛЕЧЧЕ ТОРИНО
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Торино Торино
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Монца Монца
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