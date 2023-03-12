«Лечче» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Лечче» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лечче - Торино
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Протокол игры
|20'Синго Вилфред (0:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Блен Алексис•Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан•Стрефецца Габриэль•Сисей Ассан•Ди Франческо Федерико
Милинкович-Савич Ваня•Гравильон Эндрю•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Линетти Кароль•Илич Иван•Миранчук Алексей•Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
12 марта. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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