Будущее нападающего «Милана» Рафаэла Леау остаётся туманным. Действующие чемпионы Италии хотят сохранить португальца в своих рядах на ближайшие сезоны, однако переговоры о новом контракте идут непросто.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, Рафаэл Леау требует серьёзного повышения заработной платы – он хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро за сезон. «Милан», судя по всему, пока не готов удовлетворять требование 23-летнего игрока.

Действующий контракт Рафаэла Леау рассчитан до средины 2024 года. Футболиста активно связывают с топ-клубами, в частности с «ПСЖ».