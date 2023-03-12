Миранчук - в стартовом составе «Торино» на матч с «Лечче»

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Торино» встретится с «Лечче». Главный тренер туринского коллектива Иван Юрич определился со стартовым составом команды на встречу. С первых минут на поле появится российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Торино»: Милинкович-Савич, Гравильон, Схюрс, Буонджорно, Синго, Родригес, Линетты, Илич, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Матч состоится на стадионе в Лечче и начнется в 14:30 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 19 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.