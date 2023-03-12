«Интер» выдвинул ультиматум Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может быть уволен с занимаемого поста, если не выведет команду в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщают журналисты Corriere dello Sport, руководство «неразурри» недовольно результатами команды, а поражение в последнем матче против «Специи» (1:2) переполнило чашу терпения боссов. Если «Интер» вылетит из Лиги чемпионов, то судьба Индзаги будет предрешена.

За выход следующий раунд Лиги чемпионов «Интер» сражается с «Порту». В первом матче противостояния миланский гранд отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.

Симоне занимает пост главного тренера команды с июня 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.