Ди Мария, Дибала и Икарди могут объединиться в одном клубе

Стамбульский «Галатасарай» планирует сформировать атакующую линию команды из звездных аргентинских футболистов. Как стало известно турецким СМИ, в трансферный шорт-лист клуба попали вингер туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария и нападающий «Ромы» Пауло Дибала.

Стоит отметить, что в данный момент за «Галатасарай» выступает форвард Мауро Икарди, которого турки арендовали у «ПСЖ». Его договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

По итогам 24 туров чемпионата Турции стамбульский коллектив набрал 60 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на девять пунктов.