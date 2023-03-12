Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Уткин оценил игру Хвичи в «Наполи»

12 Марта 2023 • 09:48 Комментировать

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об очередной успешной игре грузинского полузащитника Хвича Кварацхелии за «Наполи». В матче против «Аталанты» (2:0) хавбек отметился забитым мячом.

«Игра Хвичи производит удивительное впечатление, сочетание мощи и легкости, до полного слияния, до полной невозможности разделить их обратно. Более-менее отдельно выделяется только азарт», - гласит сообщение Уткина в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний грузинский полузащитник провел 22 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей и девять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 14:30
Лечче Лечче
Торино Торино
3.10 3.00 2.60
Видео
12.03.23 в 17:00
Верона Верона
Монца Монца
2.55 2.95 3.25
Видео
12.03.23 в 17:00
Кремонезе Кремонезе
Фиорентина Фиорентина
4.20 3.55 1.93
Видео
12.03.23 в 20:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
1.63 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Сампдория Сампдория
1.34 5.20 9.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
09:55 · Италия. Серия А
Ди Мария, Дибала и Икарди могут объединиться в одном клубе
09:48 · Италия. Серия А
Уткин оценил игру Хвичи в «Наполи»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» шокировал «Манчестер Юнайтед» стоимостью Осимхена 1
06:05 · Италия. Серия А
Кварацхелия – самый результативный игрок Италии в сезоне
00:43 · Италия. Серия А
«Болонья» с «Лацио» не порадовали голами
00:42 · Италия. Серия А
Гулам: «Две неудачи подряд могли бы навредить игрокам «Наполи»
00:30 · Италия. Серия А
Гасперини: «Наполи» может начать целый цикл»
11 Марта
23:52 · Италия. Серия А
Ррахмани: «Мы проводим прекрасный сезон»
23:43 · Италия. Серия А
Адани: «Кварацхелия - это истинный Джордж Бест!»
23:32 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Аталанта» создавала проблемы»
23:15 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Если пускаешь Кварацхелию - ты труп»
22:58 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мин Джэ - лучший центральный защитник в мире»
22:47 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Наполи» грандиозен»
22:31 · Италия. Серия А
Гасперини: «Итоги чемпионата подведём в конце»
21:59 · Италия. Серия А
Красивые голы Кварацхелии и Ррахмани позволили «Наполи» разобраться с «Аталантой»
Все новости
Рекомендуем