Уткин оценил игру Хвичи в «Наполи»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об очередной успешной игре грузинского полузащитника Хвича Кварацхелии за «Наполи». В матче против «Аталанты» (2:0) хавбек отметился забитым мячом.

«Игра Хвичи производит удивительное впечатление, сочетание мощи и легкости, до полного слияния, до полной невозможности разделить их обратно. Более-менее отдельно выделяется только азарт», - гласит сообщение Уткина в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний грузинский полузащитник провел 22 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей и девять результативных передач.