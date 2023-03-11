Гол Бекао позволил «Удинезе» прервать шестиматчевую безвыигрышную серию

В 26-м туре Серии А сошлись середняки чемпионата Италии, «Эмполи» и «Удинезе». Примечательно, что оба соперника слишком давно никого не побеждали, и этот матч получился малорезультативным при более-менее равной борьбе. Единственный гол в начале второго тайма забил экс-игрок ЦСКА Родриго Бекао.
«Удинезе» прервал серию из шести поединков без побед и настиг на седьмом месте «Ювентус» с «Болоньей», соперник - 14-й.
Протокол игры
|54'Бекао Родриго (0:1)
Перизан Самуэле•Стоянович Петар90' (Грасси Альберто (90') •Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно• 28'Паризи Фабьяно72' (Какаче Либерато (72') •Акпа-Акпро Жан-Даниэль•Марин Рэзван72' (Пьяца Марко (72') •Бандинелли Филиппо49' (Фаццини Якопо (49') • 74'Бальданци Томмазо90' (Набиан Эркулану (90') •Капуто Франческо•Сатриано Мартин
Сильвестри Марко•Бекао Родриго• 45'Бийол Яка• 19'Перес Неуэн•Эхизибуэ Кингсли77' (Эбоселе Фести (77') •Перейра Роберто87' (Самарджич Лазар (87') •Уолас Соуза•Ловрич Санди 73'81' (Арслан Толгай-Али (81') •Удоги Дестини•Саксесс Исаак87' (Товен Флорьян (87') •Гомеш Бету 67'
11 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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