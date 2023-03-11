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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Бекао позволил «Удинезе» прервать шестиматчевую безвыигрышную серию

11 Марта 2023 • 19:00 Комментировать
Эмполи
0:1
Удинезе
окончен

В 26-м туре Серии А сошлись середняки чемпионата Италии, «Эмполи» и «Удинезе». Примечательно, что оба соперника слишком давно никого не побеждали, и этот матч получился малорезультативным при более-менее равной борьбе. Единственный гол в начале второго тайма забил экс-игрок ЦСКА Родриго Бекао.

«Удинезе» прервал серию из шести поединков без побед и настиг на седьмом месте «Ювентус» с «Болоньей», соперник - 14-й.

Протокол игры  
Эмполи0:1Удинезе
  54'Бекао Родриго (0:1)
Перизан СамуэлеСтоянович Петар 90' (Грасси Альберто ( 90') Исмайли АрдианЛуперто Себастьяно  28'Паризи Фабьяно 72' (Какаче Либерато ( 72') Акпа-Акпро Жан-ДаниэльМарин Рэзван 72' (Пьяца Марко ( 72') Бандинелли Филиппо 49' (Фаццини Якопо ( 49'  74') Бальданци Томмазо 90' (Набиан Эркулану ( 90') Капуто ФранческоСатриано Мартин
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянХаас НиколасХендерсон ЛиамЭбюэхи ТайроннВиньято ЭмануэльТонелли ЛоренцоУйкани СамирДе Винтер Кони
Сильвестри МаркоБекао Родриго  45'Бийол Яка  19'Перес НеуэнЭхизибуэ Кингсли 77' (Эбоселе Фести ( 77') Перейра Роберто 87' (Самарджич Лазар ( 87') Уолас СоузаЛоврич Санди  73' 81' (Арслан Толгай-Али ( 81') Удоги ДестиниСаксесс Исаак 87' (Товен Флорьян ( 87') Гомеш Бету  67'
Запасные: Паделли ДаниэлеЗеегелаар МарвинПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква Джеймс
11 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Эмполи Родриго Бекао
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