Гол Бекао позволил «Удинезе» прервать шестиматчевую безвыигрышную серию

В 26-м туре Серии А сошлись середняки чемпионата Италии, «Эмполи» и «Удинезе». Примечательно, что оба соперника слишком давно никого не побеждали, и этот матч получился малорезультативным при более-менее равной борьбе. Единственный гол в начале второго тайма забил экс-игрок ЦСКА Родриго Бекао.

«Удинезе» прервал серию из шести поединков без побед и настиг на седьмом месте «Ювентус» с «Болоньей», соперник - 14-й.