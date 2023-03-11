«Атлетико» хочет купить полузащитника «Интера»

Полузащитник сборной Хорватии и миланского «Интера» Марсело Брозович имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. По сведениям журналистов Todofichajes, заинтересованность в трансфере 30-летнего хавбека проявляет мадридский «Атлетико».

Трансфер Брозовича может обойтись «матрасникам» в 35 миллионов евро. Действующий трудовой договор полузащитника с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Барселоны» и «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Марсело сыграл 16 поединков, забил два гола и получил пять желтых карточек.