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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью подробно рассказал о конфликте с арбитром

11 Марта 2023 • 13:40 Комментировать

В недавнем матче Серии А между «Кремонезе» и «Ромой» у главного тренера столичной команды Жозе Моуринью возник конфликт с четвёртым рефери Марко Серрой. Португальского тренера дисквалифицировали на два матча – по итогам апелляции решение осталось в силе. На страницах La Repubblica раскрываются показания Моуринью, которые он дал для рассмотрения апелляции.

По словам Моуринью, он попросил четвёртого рефери объяснить момент с незафиксированным фолом на игроке «Ромы».

«Он даже не обернулся, вызывающе подставил мне спину, и, демонстрируя своё превосходство сказал: «Иди домой, иди домой». Я сказал: «Что?», а он в ответ: «Всегда устраиваешь одно и то же шоу, иди домой», - поделился Особенный.

Когда Жозе Моуринью получил красную карточку, то Марко Серра пробормотал «браво». Об этом тоже сообщил португалец. Также он рассказал о своём вхождении в судейскую комнату после игры.

«Я постучал, мне разрешили войти, дверь осталась открытой. Я попросил Серру извиниться передо мной. Он отказался и сказал, что не проявлял неуважения. Тогда я сказал ему, что он лжец, и в конце иронично пошутил, что он из Турина.

Тогда Серра агрессивно ответил: «Я знал, что ты придёшь именно по этой причине». Тогда я закончил разговор, сказав: «Вы лжец», - говорил тренер.

Моуринью признал, что ситуация не повлияла на матч, но назвал поведение Серры «непрофессиональным и вызывающим».

​Моуринью сделал загадочную публикацию в соцсетях

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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