Рианчо: «Миранчук всегда казался мне нестабильным футболистом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

Испанский специалист считает, что 27-летнему россиянину не хватает стабильности.

«Наверное, сейчас ему комфортно в «Торино», он нашёл свою команду. Но Миранчук всегда казался мне нестабильным футболистом. Посмотрим, как он проявит себя дальше», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 21 матч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Права на полузащитника сборной России продолжают принадлежать «Аталанте» из Бергамо.