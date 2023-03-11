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Чемпионат Италии. Серия А

Рианчо: «Миранчук всегда казался мне нестабильным футболистом»

11 Марта 2023 • 13:12 Комментировать
Лечче
...
Торино
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12.03 14:30

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

Испанский специалист считает, что 27-летнему россиянину не хватает стабильности.

«Наверное, сейчас ему комфортно в «Торино», он нашёл свою команду. Но Миранчук всегда казался мне нестабильным футболистом. Посмотрим, как он проявит себя дальше», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 21 матч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Права на полузащитника сборной России продолжают принадлежать «Аталанте» из Бергамо.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Рауль Рианчо
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ЛЕЧЧЕ ТОРИНО
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