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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер сборной Нигерии: «Осимхен может заиграть в любом клубе мира»

11 Марта 2023 • 13:04 Комментировать

Португальский тренер Жозе Пезейру, который занимает пост рулевого национальной сборной Нигерии, поделился мнением о нападающем команды Викторе Осимхене.

«Виктор способен заиграть в любом клубе мира. Будь то команда из АПЛ или мадридский «Реал». Не знаю, сможет ли Осимхен получить «Золотой мяч», однако он наверняка много раз станет лучшим бомбардиром. У него потрясающая способность забивать голы», - передает слова специалиста Sportitalia.

Ранее сообщалось, что Осимхен входит в сферу интересов «ПСЖ», «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Серии А 24-летний нигериец сыграл за «Наполи» 21 матч и забил 19 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Жозе Пезейру Виктор Осимхен
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