Лечче - Торино: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 26-м туре Серии А «Торино» будет гостить у «Лечче». Команда Алексея Миранчука, который наверняка появится в стартовом составе, в прошлом туре обыграла «Болонью», подведя черту под тремя неудачными матчами. В соперниках сегодня 15-я команда чемпионата Италии, которую вполне можно обыгрывать.

Наберут ли туринцы три очка, узнаем после 14:30, эфир на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.