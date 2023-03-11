Каррера: «Я бы на месте Миранчука остался бы в «Торино»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку не стоит покидать свою нынешнюю команду.

«В Турине он нашёл возможность показать свои качества на высоком уровне. Если бы я был на месте Алексея, я бы остался в «Торино», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за «Торино» 21 игру, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Напомним, что права на Миранчука принадлежат «Аталанте».

После 25 туров итальянской Серии А туринцы набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице.