«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу

Руководство «Милана» намерено по завершении нынешнего сезона подписать нового форварда, который заменит на острие атаки 41-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-листе «россонери» значатся два кандидата. Первый – нападающий «РБ Зальцбурга» Ноа Окафор, второй – форвард лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий в этом сезоне на правах аренды за французский «Реймс».

Трудовое соглашение Ибрагимовича с «Миланом» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии скандинавский бомбардир провел всего два поединка. Златан мало играл в этом сезоне из-за проблем со здоровьем.