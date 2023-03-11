«Ювентус» рассказал о состоянии ди Мария и Кьезы

Атакующие футболисты «Ювентуса» Анхель ди Мария и Федерико Кьеза избежали серьезных повреждений в поединке плей-офф Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Медицинский штаб «старой синьоры» констатировал, что у аргентинца нет травмы мышц левого бедра, а у итальянца – повреждения правого колена. Такие подозрения были после завершения противостояния.

Напомним, что встреча состоялась в Турине и завершилась минимальной победой «Ювентуса» со счетом 1:0. Единственный гол забил ди Мария. Ответная игра состоится на следующей неделе.