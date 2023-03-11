Де Йонг рассказал, в каком случае сезон «Барселоны» будет успешным

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг поведал о том, в каком случае можно будет считать успешным сезон каталонской «Барселоны».

«Этот сезон будет успешным, если мы сможем победить в трех турнирах, а также превзойдем «Реал» и «Атлетико». Что касается Европы, то там «Барселона» обязана выступать намного лучше. Мы должны добиваться большего в Лиге чемпионов, но последние два сезона были для нас ужасными в этом турнире. В следующем году результат будет лучше», - передает слова игрока La Vanguardia.

«Барселона» вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед». В Ла Лиге команда Хави Эрнандеса лидирует с 9-очковым отрывом от мадридского «Реала».