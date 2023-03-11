Савичевичу нравится игра Браима Диаса

Итальянский «Милан» прошел английский «Тоттенхэм», все решил гол Браима Диаса в первом матче противостояния. Бывший черногорский нападающий «Милана» Деян Савичевич считает испанца очень важным и качественным игроком, напомнив о том, что он выступал за мадридский «Реал», а также «Манчестер Сити».

- Сперва, в начале, у него были определенные сложности, но сейчас дела идут лучше и лучше. Его талант очевиден, если бы он не был способным парнем, то не поиграл бы за «Реал» и «Манчестер Сити». Думаю, ему нужно быть более уверенным в себе, - считает Савичевич, слова которого цитирует pianetamilan.it/