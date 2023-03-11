Савичевич - о де Кетеларе: «Итальянский футбол непросто понять»

Бывший черногорский нападающий Деян Савичевич поделился своим мнением по поводу проблем Шарля де Кетеларе, который с большим трудом адаптируется к своей новой команде. Ранее де Кетеларе выступал в составе «Брюгге», но прошлым летом «Милан» выложил за него более тридцати миллионов евро.

- Ему надо быстро учиться и понимать, что такое итальянский футбол. Тут тренеры требуют еще больше, чем в других лигах. Пиоли уже доказал, что он великий тренер, и потому де Кетеларе надо слушаться его, действовать именно так, как требует тренер, - цитирует слова Деяна Савичевича pianetamilan.it.