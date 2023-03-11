Наставник «Специи»: «В первый раз обыграл «Интер»

Двадцать шестой тур итальянского чемпионата начался с сенсации - скромная «Специя» обыграла миланский «Интер». Леонардо Семпличи, наставник «Специи», признался, что для него это премьера - ранее он не обыгрывал миланский клуб.

- Победа над «Интером» случается не каждый день. Отличный матч получился. Защищались всей командой, после того, как получили ответный матч, я думал, что будет ничья, но ребята смогли забить еще один мяч, это целиком их заслуга, не моя. Мы получили очень важные три очка. У нас молодая, но растущая команда, будем стараться работать в схожем стиле, чтобы добывать результаты, - цитирует Семпличи fcinter1908.it.