Кассано высказал своё отношение к возможному уходу Леау

Бывший футболист миланского «Интера» и «Ромы» Антонио Кассано высказался на тему возможного ухода из «Милана» Рафаэла Леау. По его словам, в таком случае произойдет достаточно привычная история, когда игрок разменивает игровое время на большие деньги.

- Леау поиграл нормально четыре месяца, а потом ему надоела Италия, что он и показывает всем своим видом. В мое время разницу делали такие игроки, как Кака, Руи Кошта, Шевченко, Креспо. Ему еще есть до них, он не решает, я не могу сказать, что у него есть какие-то исключительные качества, например, чутье поля, игра спиной к воротам, игра между линиями, в важных матчах он буксует. Он может уйти, будет получать больше, но будет сидеть на скамейке, как Марсьяль, его двойник, - считает Кассано, слова которого цитирует pianetamilan.it.