Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано высказал своё отношение к возможному уходу Леау

11 Марта 2023 • 03:44 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» и «Ромы» Антонио Кассано высказался на тему возможного ухода из «Милана» Рафаэла Леау. По его словам, в таком случае произойдет достаточно привычная история, когда игрок разменивает игровое время на большие деньги.

- Леау поиграл нормально  четыре месяца, а потом ему надоела Италия, что он и показывает всем своим видом. В мое время разницу делали такие игроки, как Кака, Руи Кошта, Шевченко, Креспо. Ему еще есть до них, он не решает, я не могу сказать, что у него есть какие-то исключительные качества, например, чутье поля, игра спиной к воротам, игра между линиями, в важных матчах он буксует. Он может уйти, будет получать больше, но будет сидеть на скамейке, как Марсьяль, его двойник, - считает Кассано, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Интер Милан Интер Милан
2
1
1.05 11.00 100.00
Видео
11.03.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Удинезе Удинезе
3.45 2.85 2.50
Видео
11.03.23 в 20:00
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
1.69 4.20 4.80
Видео
11.03.23 в 22:45
Болонья Болонья
Лацио Лацио
3.30 3.35 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
04:03 · Италия. Серия А
Наставник «Специи»: «В первый раз обыграл «Интер»
03:44 · Италия. Серия А
Кассано высказал своё отношение к возможному уходу Леау
03:07 · Италия. Серия А
Индзаги: «Мартинес и Лукаку сами решили, кто исполнит пенальти»
01:41 · Италия. Серия А
Даниэль Мальдини: «Верили в победу с самого начала матча»
01:30 · Италия. Серия А
Индзаги прокомментировал поражение «Интера» от «Специи»
01:21 · Италия. Серия А
«Интер» – один из худших в Серии А по голам, пропущенным в выездных матчах
01:12 · Италия. Серия А
Пирло: «Я был готов остаться в «Милане» навсегда»
01:03 · Италия. Серия А
Мессиас может пропустить до месяца
01:02 · Италия. Серия А
«Интер» потерпел восьмое поражение после 26 туров Серии А – худший показатель за 11 лет
00:45 · Италия. Серия А
«Интер» сенсационно уступил «Специи» 2
00:38 · Италия. Серия А
Впервые за 29 лет представитель династии Мальдини поразил ворота «Интера»
00:23 · Италия. Серия А
​Моуринью сделал загадочную публикацию в соцсетях
00:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку по-прежнему рассчитывает остаться в «Интере»
00:11 · Италия. Серия А
«Рома» объявила бойкот СМИ из-за решения по Моуринью
10 Марта
23:21 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес – второй после Бензема по нереализованным пенальти за последние два сезона
Все новости
Рекомендуем