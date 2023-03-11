Индзаги: «Мартинес и Лукаку сами решили, кто исполнит пенальти»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался на тему пенальти в проигранном матче со «Специей».

«Нерадзурри» дважды получили возможность пробить с одиннадцати метров, но реализовали только одну попытку: в начале встречи с точки не сумел забить Лаутаро Мартинес, а на 83-й минуте Ромелу Лукаку был точен, но этого не хватило даже для ничьей – «Интер» уступил со счётом 1:2.

«Лаутаро и Ромелу – наши штатные пенальтисты, и сегодня они сами решали, кто из них будет исполнять пенальти. Ранее таких ситуаций не возникало, поскольку Лукаку часто отсутствовал. Я бы уделил основное внимание не пенальти, а тем 28 или 29 ударам с игры, которые мы не реализовали», – сказал в интервью DAZN рулевой «Интера».