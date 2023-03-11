Даниэль Мальдини: «Верили в победу с самого начала матча»

Двадцать шестой тур итальянского чемпионата начался с сенсации - скромная «Специя» обыграла миланский «Интер», а первый мяч в этой игре забил не кто иной, как сын Паоло Мальдини - Даниэль. После игры он прокомментировал события прошедшего матча.

- Верили с самого начала матча, что можно победить. И даже пропустив ответный мяч, верили в это и остались в игре. Мы были готовы к тому, что в какой-то момент придется пропустить. Давно хотел повторить это чувство, сегодня получилось против большой команды. Меньше слов, больше дела - вот как все сегодня получилось, - цитирует слова Мальдини fcinter1908.it.