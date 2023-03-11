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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги прокомментировал поражение «Интера» от «Специи»

11 Марта 2023 • 01:30 Комментировать
Специя
2:1
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после провала в матче со «Специей» (1:2).

Миланский коллектив владел существенным преимуществом по количеству ударов, но упустил уйму голевых шансов, включая одиннадцатиметровый, который не реализовал Лаутаро Мартинес.

«Очень неудачный вечер, мы разочарованы. Мы оставили на поле все силы, но были слишком расточительны у чужих ворот – следовало забивать до перерыва. Я беру на себя ответственность за это поражение. Игру команды можно считать достойной, но результат, конечно, расстраивает», – сказал в интервью DAZN Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Специя
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