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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» – один из худших в Серии А по голам, пропущенным в выездных матчах

11 Марта 2023 • 01:21 Комментировать
Специя
2:1
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» не славится надёжной игрой в защите в гостевых поединках текущего сезона.

Сегодня коллектив Симоне Индзаги уступил «Специи» (1:2) в матче 26-го тура, потерпев шестое поражение в 13 гостевых встречах чемпионата. «Нерадзурри» пропустили 24 гола в чужих стенах – третий с конца показатель в Серии А, отмечает Get Italian Football News. Ниже «Интера» по данному показателю располагаются только «Кремонезе» и «Салернитана», пропустившие по 26 раз.

Отставание «Интера» от возглавляющего турнирную таблицу «Наполи» составляет 15 очков при одном матче в запасе у команды Лучано Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кремонезе Салернитана
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