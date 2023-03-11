«Интер» – один из худших в Серии А по голам, пропущенным в выездных матчах

Миланский «Интер» не славится надёжной игрой в защите в гостевых поединках текущего сезона.

Сегодня коллектив Симоне Индзаги уступил «Специи» (1:2) в матче 26-го тура, потерпев шестое поражение в 13 гостевых встречах чемпионата. «Нерадзурри» пропустили 24 гола в чужих стенах – третий с конца показатель в Серии А, отмечает Get Italian Football News. Ниже «Интера» по данному показателю располагаются только «Кремонезе» и «Салернитана», пропустившие по 26 раз.

Отставание «Интера» от возглавляющего турнирную таблицу «Наполи» составляет 15 очков при одном матче в запасе у команды Лучано Спаллетти.