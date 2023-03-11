Мессиас может пропустить до месяца

«Милан» переиграл «Тоттенхэм» по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, но успех дался немалой ценой - из-за травмы клуб потерял бразильского нападающего Мессиаса Жуниора, который получил растяжение мышцы правого бедра и был вынужден покинуть поле.

Это потеря для чемпионов Италии, потому что с новым игровым модулем 3-5-2 значимость Мессиаса для игры команды существенно возросла, в текущем сезоне он забил пять голов. Теперь, скорее всего, вместо него на поле в ближайший месяц будет действовать бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.