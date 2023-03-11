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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потерпел восьмое поражение после 26 туров Серии А – худший показатель за 11 лет

11 Марта 2023 • 01:02 Комментировать
Специя
2:1
Интер Милан
окончен

«Интер» в очередной раз проиграл в поединке чемпионата Италии.

На этот раз обидчиком «нерадзурри» стала ведущая борьбу за выживание «Специя» – 1:2. Для команды Симоне Индзаги сегодняшнее поражение стало восьмым в текущем розыгрыше Серии А после 26 туров – за последние 30 лет ещё более неудачный показатель был зафиксирован только в сезонах 1998/99 (10 поражений) и 2011/12 (11 поражений), отмечает Opta.

После сегодняшней осечки «Интер» рискует уступить конкурентам вторую строчку в турнирной таблице. На данный момент «нерадзурри» имеют в своём активе 50 баллов, у «Лацио» – 48, у «Ромы» и «Милана» – по 47.

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Интер Милан Серия А Специя
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