«Интер» потерпел восьмое поражение после 26 туров Серии А – худший показатель за 11 лет

«Интер» в очередной раз проиграл в поединке чемпионата Италии.

На этот раз обидчиком «нерадзурри» стала ведущая борьбу за выживание «Специя» – 1:2. Для команды Симоне Индзаги сегодняшнее поражение стало восьмым в текущем розыгрыше Серии А после 26 туров – за последние 30 лет ещё более неудачный показатель был зафиксирован только в сезонах 1998/99 (10 поражений) и 2011/12 (11 поражений), отмечает Opta.

После сегодняшней осечки «Интер» рискует уступить конкурентам вторую строчку в турнирной таблице. На данный момент «нерадзурри» имеют в своём активе 50 баллов, у «Лацио» – 48, у «Ромы» и «Милана» – по 47.