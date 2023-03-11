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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» сенсационно уступил «Специи»

11 Марта 2023 • 00:45 Комментировать (2)
Специя
2:1
Интер Милан
окончен

У «Интера» вырисовывается проблема в выездных матчах против аутсайдеров. После 0:0 с «Сампдорией» и 0:1 с «Болоньей» миланцы испытали проблемы в споре со «Специей», которая в последний раз побеждала два месяца назад.

Уже в дебюте у «нерадзурри» был заработан пенальти, и голкипер справился с ударом Лаутаро Мартинеса. Бартломей Дронговски вскоре справился и с опасным ударом аргентинца с игры. У соперника Кевин Агудело с рикошетом от ноги защитника направил мяч в перекладину.

После перерыва Мбала Нзола под давлением соперника сохранил мяч и выкатил его под голевой удар Даниэлю Мальдини. Хаканнн Чалханоглу и Мартинес минимально промахивались. В итоге «Интер» получил второй пенальти, и Ромелу Лукаку его уверенно реализовал. Тут же аналогичный момент у других ворот, сбит с ног Виктор Коваленко, и Нзола переиграл с точки Самира Хандановича, пробив над его руками.

2:1, «Специя» уже в шести очках над зоной вылета, миланцы пока вторые.

Протокол игры  
Специя2:1Интер Милан
(1:0) Мальдини Даниэль55'  
  83'Лукаку Ромелу (1:1)
(2:1) Нзола М'Бала87'  
Дронговски БартломейАмпаду ЭтанКальдара Маттиа  12'Николау Димитрис  71'Амьен-Аду КельвенЖурковски Шимон 46' (Мальдини Даниэль ( 46'Висневски Пшемыслав 90') Бурабия МехдиАгудело Кевин 67' (Коваленко Виктор ( 67') Гьяси Эммануэль  6' 81' (Феррер Сальвадор ( 81') Шомуродов Элдор 46' (Экдаль Альбин ( 46') Нзола М'Бала
Запасные: Верде ДаниэлеЗовко ПетарЭспозито СальватореЗут ЙерунЦипот ТиоСала ЯкопоКроллис Раймондс
Ханданович СамирДармиан Маттео 80' (Карбони Валентин ( 80') Ачерби ФранческоБастони АлессандроД'Амброзио Данило 66' (Дюмфрис Дензел ( 66') Барелла Николо 66' (Димарко Федерико ( 66') Брозович МарселоМхитарян Генрих 67' (Джеко Эдин ( 67') Госенс Робин 66' (Чалханоглу Хакан ( 66') Лукаку РомелуМартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоОнана Андре
10 марта. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Интер Милан Специя
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Комментарии (2)
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Alex1972
11 Марта 2023 в 00:58
Специя - перцы ещё те..
FORZAYOU
11 Марта 2023 в 00:51
На классе, иопта
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Окончен
Специя Специя
Интер Милан Интер Милан
2
1
8.20 5.20 1.38
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Эмполи Эмполи
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