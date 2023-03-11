«Интер» сенсационно уступил «Специи»

У «Интера» вырисовывается проблема в выездных матчах против аутсайдеров. После 0:0 с «Сампдорией» и 0:1 с «Болоньей» миланцы испытали проблемы в споре со «Специей», которая в последний раз побеждала два месяца назад.

Уже в дебюте у «нерадзурри» был заработан пенальти, и голкипер справился с ударом Лаутаро Мартинеса. Бартломей Дронговски вскоре справился и с опасным ударом аргентинца с игры. У соперника Кевин Агудело с рикошетом от ноги защитника направил мяч в перекладину.

После перерыва Мбала Нзола под давлением соперника сохранил мяч и выкатил его под голевой удар Даниэлю Мальдини. Хаканнн Чалханоглу и Мартинес минимально промахивались. В итоге «Интер» получил второй пенальти, и Ромелу Лукаку его уверенно реализовал. Тут же аналогичный момент у других ворот, сбит с ног Виктор Коваленко, и Нзола переиграл с точки Самира Хандановича, пробив над его руками.

2:1, «Специя» уже в шести очках над зоной вылета, миланцы пока вторые.