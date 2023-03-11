Впервые за 29 лет представитель династии Мальдини поразил ворота «Интера»

Даниэль Мальдини, сын Паоло Мальдини, отличился в матче против «Интера».

21-летний полузащитник выступает за «Специю» на правах аренды из «Милана». В проходящем сейчас матче Серии А сын легендарного экс-защитника «россонери» открыл счёт, поразив ворота на 55-й минуте. Как отмечает TMW, Даниэль забил «Интеру» спустя почти 30 лет после крайнего гола своего отца в поединках с «нерадзурри» (ноябрь 1994 года).

Арендное соглашение Даниэля Мальдини со «Специей» рассчитано до конца текущего сезона. Летом атакующий хавбек должен вернуться в «Милан». Сегодняшний точный удар стал для него вторым в нынешнем розыгрыше Серии А.