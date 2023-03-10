Лаутаро Мартинес – второй после Бензема по нереализованным пенальти за последние два сезона

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в очередной раз неудачно исполнил одиннадцатиметровый.

Аргентинец получил возможность вывести свою команду вперёд в матче со «Специей» уже на 13-й минуте, однако не реализовал удар с точки. Согласно информации Opta, Мартинес не забил четыре из восьми пенальти с начала прошлого сезона. Среди всех представителей топ-5 европейских лиг только Карим Бензема промахивался ещё чаще за обозначенный период – пять раз.

Лаутаро Мартинес – второй бомбардир нынешнего розыгрыша Серии А после Виктора Осимхена, представляющего «Наполи». В активе лидера атаки «Интера» 14 забитых мячей.