Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян: «Сейчас мы думаем о «Специи», а не о «Порту»

10 Марта 2023 • 22:35 Комментировать
Специя
0:0
Интер Милан
1 7.60 X 4.80 2 1.40
1-й тайм

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопросы журналистов перед началом матча 26-го тура Серии А против «Специи».

Выездной для «нерадзурри» поединок стартует в 22:45 по московскому времени. Уже во вторник команда Симоне Индзаги проведёт ещё один гостевой матч – против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, в чём мы не преуспели раньше, и сегодняшний матч станет для нас новым вызовом. Мы должны научиться показывать свою игру в выездных встречах. Нам нужно доказать, что мы способны побеждать везде. Сейчас мы не думаем о «Порту» – все наши мысли сосредоточены на «Специи», – цитирует DAZN Мхитаряна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Генрих Мхитарян Специя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
36 мин
Специя Специя
Интер Милан Интер Милан
0
0
8.20 5.20 1.38
Видео
11.03.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Удинезе Удинезе
3.45 2.85 2.50
Видео
11.03.23 в 20:00
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
1.69 4.20 4.80
Видео
11.03.23 в 22:45
Болонья Болонья
Лацио Лацио
3.30 3.35 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
23:03 · Италия. Серия А
Маротта: «Мысли о Лиге чемпионов не должны отвлекать игроков «Интера»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Конте может заменить Моуринью в «Роме» слухи
22:35 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Сейчас мы думаем о «Специи», а не о «Порту»
22:15 · Италия. Серия А
«Специя» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает четырёх вратарей на роль преемника Щесны 2
21:19 · Англия. Премьер-лига
Ещё один клуб АПЛ нацелился на Абрахама
20:56 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу
20:48 · Италия. Серия А
Капелло: «Кварацхелия делает разницу в «Наполи»
20:36 · Италия. Серия А
Гасперини: «Мы не сравниваем себя с «Наполи» и другими крупными клубами»
20:11 · Италия. Серия А
​Дисквалификацию Моуринью оставили в силе 3
20:00 · Италия. Серия А
​Дибала может оказаться в испанском клубе
18:23 · Италия. Серия А
Камоцци: «Кварацхелия сильнее Алексея Миранчука»
18:15 · Италия. Серия А
«Кварацхелия заслужил звание игрока месяца в Серии А» — Сёмин
16:16 · Италия. Серия А
Карадениз: «Я не жду от Хвичи прогресса — он достиг своего потолка»
14:53 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на полузащитника «Интера» 1
Все новости
Рекомендуем