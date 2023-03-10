Мхитарян: «Сейчас мы думаем о «Специи», а не о «Порту»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопросы журналистов перед началом матча 26-го тура Серии А против «Специи».

Выездной для «нерадзурри» поединок стартует в 22:45 по московскому времени. Уже во вторник команда Симоне Индзаги проведёт ещё один гостевой матч – против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, в чём мы не преуспели раньше, и сегодняшний матч станет для нас новым вызовом. Мы должны научиться показывать свою игру в выездных встречах. Нам нужно доказать, что мы способны побеждать везде. Сейчас мы не думаем о «Порту» – все наши мысли сосредоточены на «Специи», – цитирует DAZN Мхитаряна.