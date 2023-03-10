​Дибала может оказаться в испанском клубе

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Атлетико». Как сообщает Todofichajes, мадридский клуб надеется подписать 29-летнего аргентинца ближайшим летом. По данным источника, контакты между «матрасниками» и представителями Дибалы уже имеют место быть. «Атлетико» готов выкупить Дибалу за 12 миллионов евро – такая опция прописана в действующем контракте аргентинца с «Ромой» для иностранных клубов.

При этом камнем преткновения в потенциальной сделке могут стать высокие запросы Пауло Дибалы по заработной плате.

Ранее Пауло Дибала высказался о своём будущем.