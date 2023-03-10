«Специя» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Специя - Интер Милан
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Протокол игры
Дронговски Бартломей•Ампаду Этан•Кальдара Маттиа• 12'Николау Димитрис•Амьен-Аду Кельвен•Журковски Шимон•Бурабия Мехди•Агудело Кевин•Гьяси Эммануэль• 6'Шомуродов Элдор•Нзола М'Бала
Ханданович Самир•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Д'Амброзио Данило•Барелла Николо•Брозович Марсело•Мхитарян Генрих•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Мартинес Лаутаро
10 марта. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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