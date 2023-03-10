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Чемпионат Италии. Серия А

Агент прояснил ситуацию с возможным трансфером Миранчука в «Торино»

10 Марта 2023 • 12:57 Комментировать

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался касательно будущего своего клиента.

«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Все зависит от позиции двух клубов. Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит произойдет», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Арендное соглашение 27-летнего россиянина с туринским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Алексей провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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