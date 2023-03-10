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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр и Хоакин Корреа не помогут «Интеру» в матче со «Специей»

10 Марта 2023 • 10:53 Комментировать
Специя
...
Интер Милан
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Через 11 ч. 6 мин.

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не поможет своей команде в матче следующего тура итальянской Серии А против «Специи». «Нерадзурри» также не поможет нападающий Хоакин Корреа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом туре «Интер» сократил отставание от первого места до 15 очков. Шкриньяр пропустил три последние матча своей команды из-за травмы. По этой же причине Хоакин Корреа не сыграл в семи последних играх «нерадзурри». Сроки восстановления футболистов пока неизвестны.

Шкриньяр в конце сезона станет свободным агентом и подпишет контракт с французским «ПСЖ». Словак ещё зимой объявил об этом официально.

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