Шкриньяр и Хоакин Корреа не помогут «Интеру» в матче со «Специей»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не поможет своей команде в матче следующего тура итальянской Серии А против «Специи». «Нерадзурри» также не поможет нападающий Хоакин Корреа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом туре «Интер» сократил отставание от первого места до 15 очков. Шкриньяр пропустил три последние матча своей команды из-за травмы. По этой же причине Хоакин Корреа не сыграл в семи последних играх «нерадзурри». Сроки восстановления футболистов пока неизвестны.

Шкриньяр в конце сезона станет свободным агентом и подпишет контракт с французским «ПСЖ». Словак ещё зимой объявил об этом официально.