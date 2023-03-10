«Интер» предложил Джеко всего лишь однолетний контракт

Миланский «Интер» не против продлить отношения с боснийским нападающим Эдином Джеко, который доказывает свои качества даже несмотря на преклонный футбольный возраст - но лишь на один год, сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. Джеко были предложены соответствующие условия - но он, как уточняет источник, отказался от него.

Джеко желает заручиться двухлетним контрактом, однако таковым связывать себя не хочет именно итальянская сторона. Если Эдин не согласится на условие «Интера», то команда пригласит Джанлуку Скамакку, который сейчас защищает цвета «Вест Хэма».